¿Sol Pérez tiene competencia?: Sensual diosa fitness incendia las redes sociales

Noelia Ríos, una de las diosas fitness de nuestro país, sigue dando que hablar en sus redes sociales con sus fotos muy provocativas, al estilo Sol Pérez.La bella modelo publicó en su cuenta de Instagram una sensual foto en lencería, que deja ver su escultural figura, muy tonificada por la actividad física. Pero una de las últimas imágenes que posteó fue de espaldas dejando al descubierto uno de sus mejores atributos: "Don't you worry" (No te preocupes)", escribió.Las imágenes cosecharon miles de "me gusta" y de comentarios que la elogian.La ex Gran Hermano hace un culto de su físico: de hecho pasa muchas horas en el gimnasio perfeccionándolo y los resultados están a la vista.Criada en la selva misionera, alcanzó la fama en la gran ciudad como participante del reality show más famoso en 2012 y desde allí se fue haciendo un lugar en el ambiente artístico, en gran medida ayudada por su extraordinaria figura.