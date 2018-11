La Princesita Karina disfruta de su soltería y se muestra cada vez más sexy

La Princesita Karina atraviesa una etapa muy especial desde su comentada separación de Sergio "Kun" Agüero.La cantante disfruta de su flamante soltería y se muestra mucho más sensual en las redes sociales. El miércoles por la mañana, por ejemplo, sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir varias fotos del look que eligió para sus shows: mini short negro, remera con brillos, botas bucaneras y mechas fucsias."Después de mis shows en Corrientes y Posadas me preparo para los últimos shows del año. Se termina un exitoso 2018. ¡Vamos por más!", escribió Karina junto a las fotos y un video tipo boomerang con un bailecito sensual.Este año, la cantante no sólo se mostró más sexy que nunca sino también más relajada a la hora de hablar con la prensa y confesó que el cambio de actitud tuvo que ver con la separación del Kun: "Ahora se me ve más como soy en realidad. Antes estaba entre la espada y la pared. Cada vez que hablaba algo se armaban bolonquis terribles en lo íntimo", confesó en una nota la Princesita.