Fuerte postura de Nacha Guevara sobre bebés de varios famosos

Nacha Guevara se mostró indignada al ver el parecido físico que hay entre los hijos de Marley, Luciana Salazar y Flavio Mendoza en la portada de "Caras".



"Hay algo que me llama la atención. ¿Todos tienen que ser rubios y de ojos azules? Porque eligen. . . a mí eso me resulta raro", expresó en "Incorrectas", donde reemplaza en la conducción a Moria Casán.



"Está bien que elijas lo que te gusta, pero es un hijo, no una cosa que vas a comprar", continuó.



Luego lanzó una frase polémica: "Yo quiero que un día, alguien que haga alguno de esos tratamientos tenga un bebé negro. Ese día hacemos una fiesta".



Por otro lado cuando las panelistas aseguraran que Mirko y Matilda se parecían a sus papás, Nacha lanzó: "En el caso de Flavio no".



"Podríamos elegir hijos que sean de otros colores. Me preocupa que en el futuro sean todos tan blanquitos", concluyó.

Fuente: Diario Show