El descargo de Cabito tras ser despedido por Matías Martin

Espectáculos Matías Martin confirmó la desvinculación de Cabito de su programa radial

En las últimas horas, la noticia de Eduardo Massa Alcántara, conocido como Cabito, quedó desvinculado del ciclo radial "Basta de todo", que conduce Matías Martin, sorprendió a todos.El conductor explicó los motivos que generaron muchas repercusiones: "Es una decisión dolorosa de la cual me hago cargo como conductor de grupo, del programa, del equipo".Y señaló: "La única manera de crecer y reinventarse era cambiando y Cabito hacía tiempo que había tenido algunos episodios de salud y, por otro lado, una participación dentro del programa que se había ido achicando, no quiero ahondar en detalles".Luego aseguró: "Me pareció que lo mejor para el programa, para el equipo era que Cabito no siga en Basta. Lo vengo hablando con él desde hace un par de años, no es una situación nueva. Celebro que en estos meses donde muchos lo notaron más callado, más triste, hayamos tenido grandes momentos. Con tanto amor hicimos este programa y construimos vínculos que hoy no puedo mostrarme menos que dolido por perder dentro del programa a una de las personas por las que más cariño siento".