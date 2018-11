Sol, merienda, malla cavada y afirmación: "Somos mamis sexys y nos gusta serlo"

"Tarde de sol y merienda", escribió en Instagram Floppy Tesouro y aprovechó para promocionar una marca.Después del "chivo", la mediática enfatizó: "recuerden #MadresLibresMadresFelices #vivirydejarvivir. Cuál es el problema de mostrar nuestro cuerpo chicas? Somos mamis sexys y nos gusta serlo", definió.Días pasados, Tesouro, con una foto muy sensual, en la playa y haciendo topless escribió: "Quiero aclarar mi postura en un tema muy comentado últimamente!!! El cuerpo de la mujer se debe mostrar o no una vez que sos madre? entiendo que hay límites, lógicamente, pero también pienso que uno no deja de ser mujer y podes ser una gran madre sin necesidad de olvidarte de vos misma, de cuidarte, de sentirte bien y exhibir tu cuerpo en las redes si lo requiere tu trabajo o simplemente si te gusta" y coincidió con Guirao Díaz en que "no le hacemos mal a nadie".Asimismo, hizo notar que le "parece muy feo que haya tanta crítica entre mujeres. Respeto a las que piensan distinto, aunque no lo comparta, pero basta de comentarios machistas, optemos por defendernos entre nosotras chicas y que cada una haga lo que le hace feliz. Vivir y dejar vivir", completó.