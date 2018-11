Experimentada actriz opinó sobre Sol Pérez y criticó el programa de Tinelli

En su nueva etapa sumergida en el mundo de la farándula, Nora Cárpena, actual panelista del programa de Moria Casan, habló con "El Show del Espectáculo", el ciclo radial de Ulises Jaitt y Gaston Samá y opinó de todo.



Sobre el ciclo de Marcelo Tinelli manifestó: "No veo el 'Bailando', veo '100 Días Para Enamorarse'. Veo y hago ficción".



"Me gustaría estar en una ficción. A todo el mundo le gusta el 'Bailando' pero no es un programa que consuma", continuó la actriz.



Y agregó convencida: "Casi siempre compite con ficciones y yo miro ficción. A veces lo veo un rato, me entretiene cuando bailan, más que cuando hablan. En la época de Piquín me gustaba. Me aburro cuando se pelean, porque no les creo nada. Entiendo que es el juego del programa, mientras no los lastime".



Luego, aseguró que por más que se encuentre en el rol de panelista " los problemas de Mica Viciconte con Nicole Neumann no le importan nada".



"Si tengo que opinar lo hago porque trabajo de panelista, pero a mí no me importa nada. No creo que se peleen en serio. Es todo pour la galerie. No me tomo en serio esas cosas", explicó.



Además, se refirió a la ex "Chica del Clima": " Sol Pérez es monísima. Más de cuerpo que de cara. Tiene mejor cuerpo que cara. No es Elizabeth Taylor. Es mona pero no una mujer que digas qué maravillas, que ojos, que cara... cuando dicen que se cosifica es de envidia de las que no se pueden lucir".



Por otro lado, Cárpena habló del reciente incidente en el Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores: "No deberían ocurrir más estos incidente como los de River-Boca. ¿Qué nos pasó como sociedad? Cuando yo era chica iba con mi viejo a la cancha de River. No recuerdo grandes escándalos".



"Todo cambió. Antes los padres podían ir con los hijos a la cancha. Ahora te jugás la vida. Antes también podías salir a jugar a la calle. Esas cosas no pueden ocurrir más. Una pena tener tantas cosas buenas y se haya perdido... la vida es responsable. Cambió lentamente. La sociedad cambió valores, la forma de vivir. Y nosotros un poco más", concluyó la actriz.

