Murió un reconocido bailarín que participó del Carnaval de Gualeguaychú

A los 42 años murió el bailarín de ShowMatch, Pier Fritzcshe, luego de una dura enfermedad. En los últimos meses se había alejado de los medios. En los últimos meses, su estado de salud se fue deteriorando, alcanzando una gravedad que lo llevó a la muerte.Al carnaval de Gualeguaychú lo disfrutó desde la pasarela, participando en la comparsa de Central Entrerriano, Marí Marí y luego desfiló en Ara Yeví.Fue uno de los soñadores históricos del Bailando. Comenzó en el certamen conducido por Marcelo Tinelli en el 2008 con Karina Jelinek. En el 2010 le tocó acompañar a Silvina Escudero y los años siguientes estuvo con Wanda Nara y después con Zaira.En el 2012 bailó con Andrea Rincón pero las diferencias con su pareja lo llevaron a renunciar: "A mí me parece una mina espectacular y la quiero pero no puedo seguir trabajando con ella, no la estaba pasando bien", dijo en su momento.En el 2011 iba a bailar con José María Muscari, en la que sería la "primera pareja gay" del concurso, pero finalmente el director teatral consiguió otro partener y Pier participó con Luciana Salazar. Casualmente ese había sido un año clave en la vida de la modelo, ya que en ese entonces se separaba por primera vez de Martín Redrado.También fue un excelente compañero de Dolores Barreiro, Karina Jelinek y Marixa Balli. Siendo uno de los más talentosos dentro de la pista, en el 2015 regresó a los estudios de Ideas del Sur con Marcela Tauro.