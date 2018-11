Fotos y video: ¿Sol Pérez fue a los Martín Fierro de Radio sin ropa interior?

Fiel a su estilo seductor y provocador, Sol Pérez asistió a la entrega de los Premios Martín Fierro de Radio en el Hotel Sheraton de Buenos Aires y escandalizó a todos.Es que la ex Chica del Clima se presentó con un vestido con un gran escote en la pierna, que dejaba ver que aparentemente no llevaba puesta ropa interior.Fue así que, obviamente, acaparó todas las miradas. Pero como si esto fuera poco, en las redes sociales posteó un video en la que se la ve desfilar con esta vestimenta, pero no hizo comentario al respecto, sino que sólo arrobó a quienes la vistieron y peinaron.