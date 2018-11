La trataron de "gordita" y realizó un fuerte descargo

Es una popular modelo e influencer local. Y el cyberbullying no perdona a nadie. Luego de recibir algunos mensajes en los que la llamaron "gordita", Stephanie Demner (27) escribió un fuerte descargo al respecto.Es que la también novia del tenista Guido Pella (28) promueve en sus cuentas de las redes sociales "la aceptación y el amor propio", motivo por el cual no puede comprender que aún se siga criticando al cuerpo de la mujer en ningún ámbito."Rumores de embarazo en mi última foto. Los amo un montón", fue la primera reacción que tuvo la it girl y ex novia de Juan Martín del Potro (30) debido a los comentarios que surgieron en una foto que ella publicó durante un evento. Es que en esa imagen Stephanie luce un holgado vestido y pareciera que una prominente pancita se asoma."Tas gordita", le escribió una usuaria de esa red social. "Re gorda estoy...", le contestó Demner. "Ta gordita", sumó otra internauta. "¿Se sigue usando comentar estas pelotudeces?", respondió la influencer, quien lejos de dar el tema por terminado replicó esos comentarios en una historia de Instagram con un crudo texto.En detalle, la platinada, quien en tapó el nombre de su "agresora", escribió: "¿Hasta cuándo vamos a seguir con este tipo de comentarios en redes sociales gente? ¿Una red social te habilita a decir cualquier cosa a cualquiera? Cuidemos más nuestras palabras. No sabemos ni conocemos a quién está leyendo del otro lado".En una segunda historia la novia de Pella agregó: "Si me dicen que estoy más gorda o más flaca no me interesa. Me molesta muchísimo ver este tipo de comentarios en redes sociales (mías o de cualquiera) porque quizás del otro lado hay chicas que se sienten inseguras o no están conformes con su cuerpo y estos comentarios lastiman".Y sumó: "Yo en mis redes promuevo la aceptación y el amor propio, no un número en una balanza o mucho menos lo que nos diga alguien atrás de un celular. Fin del tema para mí".Sin embargo, ante quizás algunos cuestionamientos de sus fans, Stephanie también explicó en otro posteo por qué había tachado los nombres de la chica que la llamó "gordita"."Taché su nombre porque por privado me dijo que fue un 'chiste'. Ya recapacitó sobre lo hirientes que pueden ser algunos comentarios y me prometió no volver a hacerlos ni a mí ni a nadie", indicó."Además, la idea no era exponerla a ella sino exponer ese tipo de mensajes que no suman y dejar mi opinión y mi repudio a este tipo de comentarios. Espero sirva el ejemplo y tengamos más consciencia a la hora de escribir cualquier cosa en redes sociales", cerró la modelo.