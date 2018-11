Julián Serrano: "A los 18 ganaba más que un juez, pero nunca me la creí"

Foto: Julián Serrano Crédito: Paparazzi

"Siempre, desde chico, me encantó crear: dibujos, raps, canciones; entretener y hacer reír a los demás. Mi vida cambió en la Navidad de 2009, pedí un deseo, grabé un video, lo subí a Internet y aquí estoy", recuerda el paranaense Julián Serrano.



"Seguí insistiendo, y, de hecho, los primeros 12 videos no los vio nadie. Me acuerdo que me metía en los foros de cualquier cosa; de autos, de celulares, inventaba cualquier problema y abajo de mi consulta dejaba mi link para promocionarme yo mismo. Así me empezaron a ver, pero a su vez con los comentarios me mataban. Seguí creando porque no me gusta abandonar lo que empiezo, además era algo a lo que yo le ponía mucho esfuerzo y esmero, por eso no bajé los brazos", le contó a Infobae.



"Cuando recién me hice conocido fue duro, cuando estaba en Rosario, con mi pareja de ese momento, Sabrina. No podía salir mucho en público porque me paraban para sacarse una foto o pedirme un autógrafo. Nuestro plan era ir al medio de un bosque a tomar mate y comer chipá. No podía ir ni al cine. Recuerdo que una vez fuimos y los de seguridad nos sacaron, porque vieron que entré y la gente se quería meter atrás mío, casi rompen vidrieras. Las salidas también eran locas, me cruzaba con chicas que me habían visto en un video. Las salidas eran típicas. Recuerdo que una noche, en Santa Fe, me quedé toda la noche sacándome fotos, ni siquiera bailé con mis amigos".



Sostiene que las mujeres se le acercan todo el tiempo. "La verdad es que esta parte es la mejor, porque el chamuyo no es lo mío. Fue loco todo, yo a los 18 ganaba más que un juez, por ejemplo. Pero nunca me la creí, mis viejos siempre fueron mi cable a tierra. No entiendo a la gente que se vuelve famosa y pierde su esencia".