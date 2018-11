"El amor debería ser lindo, no malvado y enfermo"

A punto de estrenar en cine El jardín de la clase media y en televisión Campanas en la noche, Eugenia Tobal charló con el programa radial Modo sábado sobre el amor y las relaciones: "Mi personaje es hermoso ya que transita transformaciones constantes. Arranca de una manera y en el correr de la novela se empieza transformando y por amor puede hacer muchas cosas. Eso pasa en la vida real. En algún momento uno trastabilla y con la excusa de 'en el nombre del amor' hace locuras".



"El amor debería ser lindo, no enfermo y malvado. Cuando grababa pensaba: 'pensar que la realidad supera la ficción siempre'. Seguramente alguien tenga que vivir situaciones extremas por una 'locura de amor'. Ponerlo así está mal, no debería decirse así, eso no es amor", aseguró.



Sobre su actual pareja, Eugenia expresó: "Fran es lo más. Lo que mejor tiene es que es una buena persona. Y hoy es fundamental toparse con buena gente. No borraría nada porque todo lo que me pasó es lo que hoy soy. Es real. Me encantaría volver a vivir parte de mi infancia. Me gustaría volver a pasar los veranos en la calle, en la puerta de mi casa. Y para adelante todo lo que venga va a estar bien. Yo creo que van a venir muchas cosas buenas".



Además, habló sobre la posibilidad de adoptar: "Por ahora no estoy pensando en adoptar. Creo y considero que la adopción debería priorizar a las madres que no pueden tener hijos. Sería injusto que yo que puedo le quite la posibilidad a alguien que no. No descarto la posibilidad de adoptar a futuro teniendo ya mis hijos".

Fuente: Pronto