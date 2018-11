La confesión de Jimena Barón y sus nuevas fotos de alto voltaje

Su relación terminó de la peor manera, en medio de infidelidades por parte de él y acusaciones de violencia de género de ella.Sin embargo, Jimena Barón sorprendió al mencionar a Daniel Osvaldo como "el amor de su vida" durante un móvil con Confrontados, el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Carla Conte."¿Quién fue el amor de mi vida? Hasta ahora, el padre de mi hijo, por supuesto. Es la persona con la que decidí tener un hijo. Estuve muy, muy, muy enamorada", reveló sin dudar, para luego referirse a si había vuelto a sentir lo mismo por algún otro hombre."No, hasta ahora no", se sinceró la autora de La Tonta, actualmente en pareja con su bailarín, Mauro Caiazza.Y, a propósito de ello, la cantante y actriz le respondió a aquellos que creen que su relación tiene fecha de vencimiento cuando termine su participación en el Bailando."Eso siempre puede pasar. Y a mí me va tan mal que tengo clarísimo que puede llegar a suceder. Quisiera que todos me tengan un poco más de fe en esta porque estoy como muy contenta", expresó al respecto.Mientras tanto, la cantante pasó por Córdoba. Y desde allí volvió a deleitar a sus seguidores con espectaculares fotos.