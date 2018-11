Andrea del Boca sobre su abogado: "Nos estamos haciendo amigos"

Andrea del Boca habló sobre los rumores que la vinculan amorosamente con Juan Pablo Fioribello, su abogado defensor en la causa por defraudación al Estado por la novela Mamá Corazón.



"No estoy saliendo con mi abogado. Él me está ayudando a salir de una situación muy complicada y estoy muy agradecida con él. Es el responsable de que yo haya salido a los medios a hablar después de más de dos años de silencio", declaró en diálogo con Fernando Prensa en Falta de respeto (Conexión Abierta).



"No ando averiguando la situación sentimental de él", sostuvo la actriz, y aseguró que no sabe cómo empezó el rumor. "Nos estamos haciendo amigos, lo aprecio y le estoy agradecida, pero nada más", aseguró.

Fuente: Exitoína