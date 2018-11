Entrenamiento hot: Evangelina Anderson derrocha sensualidad junto a Demichelis

Cultora de la vida sana y de la actividad física, Evangelina Anderson (35) incursionó en el boxeo para ejercitar, de un modo más completo, su cuerpo. Sin embargo, esta vez la modelo sumó a la rutina a su marido, Martín Demichelis (37), con quien además de pegarle a la bolsa, se entretuvo románticamente."Entrenar boxeo con tu pareja puede ser muy peligroso. . . o no", escribió en la foto que subió a Instagram, en la que se la ve practicando boxeo con el exfutbolista, ambos con looks acordes a la disciplina, pero dándose un apasionado beso en la mejilla.Además de frecuentar semanalmente el gimnasio, Anderson hace yoga, visita centros estéticos para cuidar su estética y lleva una alimentación saludable, cien por ciento vegetariana. "Como todo tipo de verduras, legumbres y poco de pastas. Pero tengo una debilidad: el chocolate. Me permito algunos gustos por mi tendencia a adelgazar. Jamás comí carnes rojas ni blancas, no conozco siquiera que sabor tienen", le la joven a la revista Gente, compartiendo algunos de sus tips de belleza, a los que ahora le sumó el boxeo.