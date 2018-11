El inesperado cruce entre Camila Salazar y su hermana Luciana

Las hermanas Salazar dejaron de manifiesto que, a pesar de que las une un vínculo indestructible, tienen grandes diferencias y modos distintos de manejarse en la vida. Sin ir más lejos, según la fuerte respuesta que publicó Camila Salazar en su cuenta de Instagram, hasta podría considerarse que tienen diferentes valores y modos de entender el valor de la amistad.



Todo el lío entre las hermanitas comenzó cuando Ángel de Brito publicó en su cuenta de Twitter una foto de Sol Pérez y Luciana Salazar y, fiel a su estilo, no se ahorró un pícaro y ácido epígrafe: "Qué cumbre esa, eh!"



Camila, atenta a lo que sucede en las redes sociales, salió inmediatamente a responder por su hermana: "En vez de subestimar a @lulipop07 y @SolPerez con tu comentario machista ¿por qué no te preguntás qué aporte bueno brindas vos a la TV argentina?", soltó picante la menor de las Salazar.



Contrario a lo que cualquiera podría imaginar, Luciana se molestó con la intervención y defensa de su hermana y la retó públicamente: "A mi no me arrobes, Camila. Si tenés algún problema con Ángel, arreglátelas vos. Yo con Ángel tengo la mejor".Lejos de dejarla pasar, Camila metió más condimento a la serie de tuits: "Sí, veo que tienen la mejor. Alto amigue".



Pasadas unas hora, Camila dejó conocer la reflexión en la que quedó atrapada: "Ayer viví una situación donde la palabra #AMIGO -mal usada a mi criterio- me trajo varios revoltijos de estómago y algún que otro encontronazo familiar. Sin entrar en detalles, los cuales importan poco porque la familia SIEMPRE será familia, y la sangre pesa más que todo, me pregunto y les pregunto: ¿A quién llamamos AMIGO? Si googleamos su significado, lo primero que aparece es esto: 'Un amigo es una persona con quien se mantiene una amistad. Una amistad es una relación afectiva entre dos personas, construida sobre la base de la reciprocidad y el trato asiduo. Valores fundamentales en una amistad son la lealtad, el amor, la solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso'. Si nos ponemos a pensar, con cuántas personas tenemos verdaderamente esta relación recíproca y frecuente, de sinceridad, respeto, amor, cordialidad, compromiso etc.,?", se preguntó Camila y esgrimió su respuesta: "DEFINITIVAMENTE no muchas. Sobre todo si nos detenemos en el concepto de ASIDUO. Porque uno puede ser cordial, respetuoso y sincero con mucha gente, de hecho considero que esos valores deben estar siempre en cualquier tipo de relación (sea cuál sea por más que a veces se haga difícil) peeeeero... con cuántos mantenemos una relación así, FRECUENTE? Es verdad que las amistades van rotando y eso nos lleva a perder la perseverancia. Ya sea porque empezamos a tener más contacto con otros grupos o porque mismo la vida los encamina por distintas vías. Pero sea como sea... no nos olvidemos nunca de estos conceptos. Esta buenísimo que consideremos a casi todos los conocidos AMIGOS, no estoy en contra de eso. Al contrario, sumamente a favor. Pero entonces seamos consecuentes con nuestros dichos y tratémonos de verdad como amigos. Y si nos olvidamos cómo es, en este post tenemos la definición. Les aseguro que el mundo sería mucho más lindo y las relaciones mucho más sanas", concluyó.

