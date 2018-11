Recuerdo de Carlos Asiaín: "El Arte es una manera de vivir, es algo cotidiano"

Paraná Hondo pesar por el fallecimiento del artista plástico Carlos Asiaín

En un encuentro en su patio, Carlos Asiaín describía a Elonce TV, su vida y su trabajo en Paraná y su manera de conocer a su ciudad natal: Concordia. Además, habló de su visión del arte, de la distancia que marcaba sobre "el arte las clases altas" y de cómo calificaba a su obra. Una evocación sobre el maestro Carlos Asiaín.En el segmento, "Historias de vida", contó cómo empezó en el arte y explicó: "mi madre nos mandaba de chicos a piano y a dibujo, porque ella trabajaba todo el día y no quería que estuviéramos en la calle. A mí, siempre me gustó el dibujo", dijo el maestro Asiaín."Siempre leí mucho y trataba de ilustrar en dibujos, lo que creía en sueños, que era la realidad de la literatura", señalaba a Elonce, mientras imaginaba los trazos para plasmar en unos platos.Su manera de ver el Arte. "Hay tres tipos: El arte de vivir todos los días, en el que nos manejamos en nuestra casa, con nuestros amigos, lo que nos gusta, nuestra manera de vestirnos, la manera de tender una mesa todos los días y los buenos modos con la gente. Esa es una manera de arte", afirmaba en la entrevista realizada en el año 2010 con Elonce, bajos la sombra de una parra."Después, está el arte que cada día se ha empingorotado más sobre las clases altas, las clases dirigentes aristocráticas, que son las que, gracias a Dios, están casadas con las galerías y que hacen que un artista venda más que otro", explicaba Asiaín.Finalmente, contaba a Elonce, lo que describía como el tercer tipo de Arte. "Después está el arte que hacemos nosotros en las ciudades de provincias, que es un arte cotidiano, que tiene que ver con nuestra idea de la vida, del mundo y por qué no, de nuestra idea del amor a Dios", remarcó Asiaín.Al hablar de su obra, Asiaín la calificaba así: "no es moderna, no tiene nada de moderno y es muy personal", indicaba y reafirmaba: "el Arte es una manera de vivir, es algo cotidiano. Los ritos son necesarios, porque nos mantienen jóvenes y asombrados, en el alba de la Creación. Y el asombro es el primer paso en el adelanto de un hombre", concluía. Elonce.com.