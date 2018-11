Kate Rodríguez se mostró completamente desnuda en la playa

Desde Panamá, donde se encuentra desarrollando carrera profesional, Kate Rodríguez les dejó a sus fanáticos de todo el mundo una postal playera en la que exhibe su cuerpo completamente desnudo abrazado por las olas.La modelo no le puso epígrafe a la publicación, pero nombró al fotógrafo, Jonathan Rodríguez, su hermano y uno de sus familiares más queridos. En agosto, Kate partió rumbo a Miami para probar suerte. "Voy a presentarme a una audición en Telemundo como conductora. La propuesta me la hicieron hace un tiempo después de ver mi laburo acá. Y, al ser una representación de una chica latina, eso me da lugar para pelearla internacionalmente", contó en diálogo con Paparazzi.Si bien aún no regresó al país, la modelo llevó tranquilidad a sus admiradores argentinos. "Digamos que soy curiosa y quiero ver qué pasa al otro lado del mundo. Voy a estar yendo y viniendo a Buenos Aires bastante seguido. Y aunque tuviera pareja, esta oportunidad no la iba a desaprovechar. Soy libre, no le pido permiso a nadie para hacer nada", explicó la morena.