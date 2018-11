En topless, defendió a las mujeres que muestran su cuerpo tras ser madres

El pasado fin de semana, en el programa PH Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff, mientras Rocío Guirao Díaz se defendía de los ataques en las redes sociales por sus poses sexys, la cantante de música tropical Dalila, salió al cruce y sentenció: "Hay detallecitos que tenés que cuidar, no salir con poca ropa a buscar a tus hijos".Frente a esta respuesta, la modelo se enfureció y lanzó: "Tu pensamiento es machista y no me representa".Ante ello, Floppy Tesouro, con una foto muy sensual, en la playa y haciendo topless escribió: "Quiero aclarar mi postura en un tema muy comentado últimamente!!! El cuerpo de la mujer se debe mostrar o no una vez que sos madre? entiendo que hay límites, lógicamente, pero también pienso que uno no deja de ser mujer y podes ser una gran madre sin necesidad de olvidarte de vos misma, de cuidarte, de sentirte bien y exhibir tu cuerpo en las redes si lo requiere tu trabajo o simplemente si te gusta" y coincidió con Guirao Díaz en que "no le hacemos mal a nadie".Asimismo, hizo notar que le "parece muy feo que haya tanta crítica entre mujeres. Respeto a las que piensan distinto, aunque no lo comparta, pero basta de comentarios machistas, optemos por defendernos entre nosotras chicas y que cada una haga lo que le hace feliz. Vivir y dejar vivir", completó.