A Lizy Tagliani la felicitaron por el día del hombre y ella replicó

Lizy Taglianirecibió un ataque en Twitter y su digna respuesta se viralizó al tiempo que cosechó numerosos apoyos en la red.



"#DíaInternacionalDelHombre saludos a Flor V, #Tiziana @lizytagliani... Así se acuerdan que nacieron machito", tuiteó un usuario que se identifica como Mimi. La humorisa no tardó en reaccionar.



"No sé si te sirve, pero en un día voy al baño unas 15 veces, me baño una y me pican los guevo (sic) al menos 2 veces. . . acordar me acuerdo, ahora cómo me siento es otra cosa", replicó ella.



Luego cerró: "Gracias por tu saludo de todas formas. Ah y el 8 de marzo (es el Día Internacional de la Mujer) también merezco que te acuerdes de saludarme. Abrazo".