Sol Pérez volvió a cosechar suspiros al mostrarse al borde de la pileta

La ex chica del Clima volvió a compartir imágenes de cómo combatió el calor durante el fin de semana largo. Se lució al borde de la pileta y con una diminuta bikini. Además, encendió a sus seguidores al mostrar un chapuzón. Y este lunes feriado, deslumbró con su figura y un particular mensaje: "Naturaleza y libertad".Sol Pérez aprovechó uno de los momentos libres de su apretada agenda y disfrutó de broncearse al lado de la pileta. Luego de una semana agitada en el certamen televisivo de baile, donde en la última gala de cumbia un ex futbolista del ascenso, Matías Agustín Gelpi , ingresó a la pista y terminó besándola, Pérez le puso un stop a la rutina y se dedicó a descansar.La "Chica del clima" se puso una malla negra y verde flúo y se tiró bajo el sol. Además, se sacó selfies y las compartió con sus seguidores en Instagram, por lo que cosechó miles de suspiros.La rubia disfrutó del buen clima del domingo dándose un chapuzón en la pileta de su edificio, y compartió algunas imágenes de su momento de relax.