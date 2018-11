A Karina Jelinek le encanta "entangarse" y se mostró con un "hilo dental"

"Qué lindo que llegue el calor para entangarse y tomar sol", escribió Karina Jelinek en su cuenta de Instagram junto a una infartante imagen donde se la ve con una microbikini en una playa, cuyo lugar no dio a conocer.En pocas horas la imagen obtuvo miles de "Me Gusta" y ciento de halagos por parte de sus seguidores.En los últimos días, Jelinek fue noticia porque salió a la luz una foto que la misma se tomó con Rodrigo Bueno poco antes de la trágica muerte del cantante.Aquel encuentro, según recuerda la modelo, se habría originado por una mera casualidad. Y solo en eso quedó. Están quienes dicen que fue ella la mujer que lo vio al Potro por última vez. ¿La respuesta de Karina? "Que digan lo quieran. Ya te dije: no lo conocía, ni idea".