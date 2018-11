Candelaria Tinelli publicó una selfie en topless

Candelaria Tinelli suele compartir imágenes muy sensuales en su cuenta oficial de Instagram en la que tiene 3,3 millones de seguidores. En esta oportunidad, la cantante y diseñadora publicó una selfie en topless.Frente al espejo de un vestidor, la hija de Marcelo Tinelli posó con un minishort negro bordado con tachas y exhibió su cuerpo lleno de tatuajes, una de sus máximas pasiones.El 6 de noviembre Lelé cumplió 28 años. Un día antes realizó un posteo que conmovió a sus seguidores al confesar que durante varios años sufrió trastornos alimenticios. Su objetivo fue concientizar a sus seguidores sobre las graves consecuencias que tiene este tipo de patología."Anorexia y bulimia desde los 15 hasta los 27. Pesando diez kilos menos que hoy. Cinco años sin menstruar. Caída extrema de pelo. Depresión y mal humor. No poder disfrutar nada. Encerrarme sola. No ver gente. Todo esto y muchas cosas más, que realmente me arrepiento de que hayan existido. Perdí tantos momentos hermosos por esta enfermedad de mierda que tomó mi vida por completo", escribió la influencer."Me pido disculpas a mí misma y a las personas que me rodean, que bien saben los malos momentos que los hice vivir. Gracias por sacarme de esto, les agradezco el amor y la paciencia, especialmente a mi papá", señaló en su emotiva publicación."Chicas, por favor, no caigan en esto. Instagram muestra cosas irreales, cuerpos que no existen. No se caguen la vida, en serio. Es demasiado hermosa. Y todas somos hermosas. Con unos kilos de más, de menos. La vida es así: un día flaco, el otro no. Pero no a estos extremos enfermizos que pueden terminar mal, al pedo absolutamente", finalizó Candelaria.