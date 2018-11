Alfredo Casero: "Este gobierno abandonó a los que le pusimos el pecho"

??? CASERO: "El gobierno abandonó a los que pusimos el pecho. Piensan que ganaron por ser PRO. No entendieron la parábola del flan: se cagan en la gente que votó por ellos". El peor final @rinconet @tanoproductor @e_scribbler @escriba #AprietePresidencial pic.twitter.com/4tekvlDt2C — Salieri de Nik (@Herezeq) 15 de noviembre de 2018

Alfredo Casero, que últimamente se expresó a favor del gobierno de Cambiemos, esta vez se mostró indignado y lanzó una dura crítica contra la gestión del presidente Mauricio Macri.Invitado al programa Terapia de Noticias que se transmite en LN+, el actor dijo: "Tenemos adelante un gobierno con el culo pesado, con el pecho frío, al que le importa tres carajos y nos ha abandonado a todos los que le pusimos el pecho".Ante la pregunta de a quién se refería, respondió: "A mí y a toda la gente que le ha puesto el pecho. Se piensan que ganaron por ser PRO y ganaron porque toda la gente se puso en contra de algo que fue un terrible, que fue un choreo absoluto durante años"."No se dan cuenta que esperando al peronismo se les va a ir la gente, porque estamos hinchados las pelotas los que no somos boludos... de que ni se muevan, que no hagan nada, que no expliquen nada, que estén en un status quo que enferma", sostuvo.A su vez, Casero hizo una pausa para aclarar que no se volvió en contra del Gobierno y dijo: "Jamás voy a sentarme en la mesa del otro. Yo no me doy vuelta".Sin embargo, continuó su descargo y se refirió a la ya famosa metáfora del flan que utilizó para explicar la situación del actual gobierno con respecto a la herencia que dejó el kirchnerismo."Me importa un pito que hayan tomado como bandera eso", dijo. "Ni siquiera se detuvieron a entender cuál era la parábola, que es trágica, no es graciosa", advirtió.Por último, cerró con una dura definición: "Al Gobierno le importa tres carajos la gente, lo que dice la gente, lo que piensa la gente. Estamos viendo cosas que nosotros no votamos".