La actriz Leticia Brédice fue de visita al programa de Florencia de la V y al rememorar su carrera artística reveló un momento muy difícil que debió sobrepasar. Contó que estaba muy pendiente de su cuerpo cuando le tocaba realizar escenas de sexo, pero que todo terminó en una peligrosa obsesión."Tuve una anorexia tremenda por esta profesión por no morfar, porque me exigían que no meta la panza, tomaba anfetaminas del frasco, llegué a pesar 40 kilos, una demencia. Son cosas hiperadictivas".Además, contó que las presiones con su físico eran muchas: "Me dijeron: 'Vos vas a estar en la tele, no podés meter panza en una escena de sexo'".