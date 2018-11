Jujuy Jiménez dio detalles de su noche con Juan Martín del Potro

A menos de una semana de que estallara la versión de su supuesto romance con Juan Martín del Potro, Jujuy Jiménez visitó el programa Los Ángeles de la Mañana y relató los detalles de su encuentro con el tenista en la disco Tequila, el último fin de semana."Es gracioso que se hable de romance cuando lo conocí ese día", aseguró luego del revuelo generado por las imágenes que los mostraban charlando muy cerca.Después, contó que fue Del Potro quien la fue a buscar en el boliche: "Yo fui con mis amigos. Me agarró, me saludó y empezamos a hablar porque tenemos un amigo en común, Manu, que es de Tandil. Arrancamos la charla por ahí. Yo salí a divertirme con mis amigos, bailé toda la noche y de repente sentí un brazo todo fibroso que me agarraba", dijo entre risas."No nos seguíamos en redes y no nos seguimos. Él no sigue a nadie. Lo stalkeé, obvio, no voy a mentir. Al otro día me puse a ver", reconoció.Y acotó: "Charlamos de lo que se puede hablar en un boliche. Me dijo que me había visto en el Bailando, tiró buena onda, fue algo muy relajado. Nadie hace mal a nadie, estamos los dos solteros".Cuando le preguntaron si se fue con Juan Martín del boliche, Jujuy respondió algo incómoda: "No me fui sola con él, me fui con él y sus amigos. Me sentía como con mis amigos de Jujuy, porque son gente relajada, de pueblo. Me llevó hasta mi casa y quedó ahí. Un caballero. No, no entró a mi casa. Ya eran como las 5 de la mañana".Eso sí, se rió nerviosa cuando le preguntaron si "hubo chape": "No voy a decir. . . . Es que no puedo decir más que eso, que la pasamos realmente bien, no hay más para contar".Pero reconoció que la charla siguió después del boliche: "Hablamos el lunes después de todo lo que se dijo. Nos matamos de risa de todo lo que decían". ¿Quedaron en verse? "Vamos a ver, que fluya. Estaría bueno. Me parece un chico súper atractivo, me encanta que sea tan alto, se nota que es buena gente. Me encantó que todo el mundo le tiró re buena onda a la pareja, pero no sé qué puede pasar".