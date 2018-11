Soldán confesó cómo Süller lo lastimó en sus partes íntimas

Invitado al programa de Pampita, Silvio Soldán recordó una fuerte pelea que tuvo con Silvia Süller y la consecuencia que esto le trajo a sus partes íntimas.



Interrumpiendo la entrevista, desde la tribuna, un espectador le preguntó al humorista sobre los rumores que aseguran que Silvia Süller le rompió el escroto. "Se lo contó a Susana Giménez. Sí, es cierto", afirmó Soldán.



Sin intención de dejar el tema atrás, Pampita redobló la apuesta y le preguntó: "¿Tan apasionados eran? ¿Fue con los dientes?".



"No, fue en medio de una pelea. Al otro día tenía que ir a 'Feliz Domingo', así que fui, hice el programa y después fui a la clínica que estaba al lado del canal y me cosieron, me cosieron bastante", explicó el conductor para finalizar.