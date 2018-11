Despidieron a Mónica Farro de la radio de La Salada

Mónica Farro aclaró los motivos por los que fue desvinculada de la radio de La Salada a mediados de octubre.



"Me despidieron a mediados de octubre, alrededor del 17 más o menos. Pero despidieron también a otras personas", comentó la uruguaya, quien actualmente conduce "Peatonal" junto a Diego Moranzoni por Crónica TV.



"La realidad es que Castillo (Jorge) está preso y ya no tienen como pagar los sueldos. Quedó poca gente en la radio que son como multifacéticos", aclaró al sitio Primiciasya.



Y cerró: "Yo iba dos horas por día de lunes a viernes a hacer mi programa y me iba y tenía un sueldo importante. Por eso tuvieron la necesidad de reducir personal porque la parte económica de la radio cambió".



Cabe recordar que Jorge Castillo, conocido como el "Rey de La Salada", está procesado y detenido hace más de un año acusado de ser jefe de una banda que alquilaba miles de puestos ilegales en la Feria de La Salada.