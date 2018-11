Una de las secretarias más sensuales de la TV reveló que está embarazada

El lunes fue una emisión muy especial del programa "Nosotros a la mañana" ya que mientras Fabián Doman presentaba a Lucía Rubio, Tomás Dente pidió poner un audio y todos se sorprendieron al escuchar la voz de su secretaria.



"Hola Tomy, buen día, sí te quiero confirmar que estoy embarazada. Ya cumplí los tres meses. Estamos muy felices y va a venir un nuevo integrante al programa", dice Lucía en el mensaje de voz, anunciando de una manera original que está en la dulce espera.



Doman contó: "Nosotros lo sabíamos hace un mes y Lucía pidió que no dijéramos nada hasta los tres meses".



Entonces, Rubio contó: "Me re cuidaron. No saben lo hermoso que es. No es porque sea mi hijo pero es hermoso. No sé el sexo, yo quiero nena", reveló Lucía.

Fuente: Ciudad.com