Vinculan a la ex del Pelado López con De Potro: Qué dijo ella

Ángel de Brito comenzó el lunes el programa televisivo Los Ángeles de la Mañana con una verdadera bomba. El conductor mostró imágenes muy sugerentes de Sofía "Jujuy" Jiménez y Juan Martín del Potro, in fraganti en el exclusivo boliche Tequila, de la costanera porteña.



"Al día siguiente, nos comunicamos con ella y. . . grillos. Nada. Ella es ocultadora. Hay video y hay fotos de la situación. Se fueron juntos y es la parte que van a negar. Todos los vieron irse juntos", detalló De Brito.



Horas más tarde, Florencia de la Ve trató el tema en su ciclo Flor de Tarde, por la pantalla de Ciudad Magazine. Y, finalmente, apareció la primera palabra de Jujuy sobre el nuevo ¿romance? de la farándula.



"Por acá está Sofi, la tengo en el WhatsApp y le pregunté si está con Delpo", comenzó Naty Franzoni, "Me contestó 'Jaja, solo lo conocí ese día en Tequila. Me matan cómo hacen show'", leyó la panelista del programa.

Fuente: Ciudad