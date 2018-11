Sol Pérez estaba aburrida y filmó un video con su cola en primer plano

"Cuando te aburrís un domingo a la noche", escribió Sol Pérez junto a un video en el que muestra su cola en primer plano y que en 10 horas tuvo más de 1.300.000 reproducciones.La joven siempre se las arregla para esta en el tapete de la farándula. Es que, después de su presunta renuncia al Bailando, mantuvo un acalorado cruce con el periodista Ángel de Brito."La chica del clima" acusó al periodista de hostigamiento y lo escrachó en las redes sociales. "Acá van algunos de los videos del hostigamiento que recibo en LAM, en este @AngeldebritoOk me trata de tro. . .. 'Hay que hacerle una requisa a Sol Pérez, salen jugadores, sale de todo de ahí adentro' dice como si nada", escribió la modelo junto al video en el que muestra la conversación de De Brito con sus "angelitas" en la que habla del pasado amoroso de la rubia.Luego, el chimentero recogió el guante y le respondió con munición de la más pesada. "Deja de inventar y tergiversar para victimizarte. Deja de hacer papelones. El Cartier que te mando el jugador casado, ya lo pudiste devolver? Cómo nos enteramos del tema? Andá a ensayar que te hace mucha falta", replicó, picante, el chimentero."Sos vos la que te la pasaste hablando de los jugadores con los que salís. Por ej: Lo de Palacios quien lo contó?", siguió Ángel.Después, la riña siguió mediante esta plataforma y Sol Pérez expresó. "En inventar lo que no dije, anda a ensayar que te hace mucha falta", continuó el periodista y la rubia tiró: "Mi vida no pasa por el bailando, tal vez la tuya si y puedo salir con 25 mil si quiero no te da derecho a vos a tratarme de nada. Ojalá lo tengas en cuenta. Beso".