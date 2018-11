La separación de Diego Leuco y una mascota de por medio

Diego Leuco (28) y Daniela Haissiner decidieron separarse. Estuvieron de novios cuatro años -los últimos dos, en convivencia- y hasta sumaron una mascota al hogar. Un perro que se llama Tyson, que empezaba a armar la familia.Aseguran que no hubo conflictos, traiciones ni nada en particular que los llevara a una ruptura drástica. Simplemente el paso del tiempo, el desgaste, una rutina que los terminó llevando hacia el lugar que nunca hubiesen querido. Fueron masticando este desenlace puertas adentro, inundados de dolor, pero pensando en lo mejor para los dos. Sin ir más lejos, amigos de la pareja acreditan que Diego y Daniela siguen en contacto. Ya en casas separadas, hablan por teléfono todos los días y, de alguna manera, apuestan a sobrellevar este dolor lo más relajados posible. En cuanto al periodista, amante de la profesión, encuentra a su aliado para salir adelante en el trabajo. Dedicarle horas, mantener la cabeza ocupada, pasar tiempo en la radio y en la tele lo ayudan a despejarse. El columnista de Lanata sin filtro (Radio Mitre), El diario de Mariana (El Trece) y Ya somos grandes (TN) se enfoca en su profesión, y de amor prefiere no hablar.