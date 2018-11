Ernestina Pais contó que sufrió "una situación de violencia muy complicada"

Ernestina Pais tuvo una gran carrera tanto en televisión como en radio, pero un día cerró la puerta y mucho se habló sobre el por qué de su alejamiento de los medios.



En la noche del sábado, la conductora estuvo de invitada al programa "PH, Podemos Hablar", que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe y confesó que padeció una "situación de violencia interna muy complicada".



"Desde afuera puede parecer que me boicoteé, pero en lo personal y en lo privado tenía que parar la pelota y sólo iba a poder hacerlo si no estaba tan expuesta", contó Pais ante el silencio de la mesa.



"Cuando estas en la cresta de la ola todo el mundo te dice que tenes que decir que sí, pero a veces uno no tiene ganas", indicó Ernestina y reveló que sufrió "un choque contra la realidad". Fue entonces cuando detalló que sufrió "ataques de pánico".



Y si bien explicó que se trató de "una situación personal de muchísimo conflicto y crisis", la conductora se negó a contar detalles de lo que vivió. "Hoy se habla mucho de violencia de género, pero yo no voy a contar detalles ni aunque me busquen", precisó.