Luciana Salazar confesó: "A veces hago pis en vasitos"

En la noche del sábado, Luciana Salazar sorprendió con una divertida confesión durante su visita en "PH, Podemos Hablar" (Telefe), al revelar que toma ciertas medidas a la hora de ir al baño cuando no se encuentra en su hogar.



"Soy medio obsesiva con esas cosas, si no es en mi casa, no. Excepto que esté en una emergencia. Pero no me siento en la tabla, soy muy asquerosa: hago de parada o a veces en vasitos", reveló.



Ante la sorpresa de Andy Kusnetzoff, y todos los presentes, la conductora detalló: "Cuando estamos en lugares donde no hay baños o los baños no son muy limpios, tengo una amiga muy de confianza que me trae vasitos de plástico, que después se los lleva y los tira".



Ernestina Pais, otra de las invitadas, recordó: "Hiciste el amor con Redrado en cuanto lugar existía, hablaste de aviones y lugares públicos. Sabés que te quiero, pero lo dijiste. ¿Y no podés hacer pis en cualquier lado?"



"Eso es otra cosa. Con mi pareja no tengo problemas. Pero esto es higiene", aseguró Salazar.