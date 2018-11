Sol Pérez acusó de hostigamiento a Ángel de Brito

Acá van algunos de los videos del hostigamiento que recibo en LAM, en este @AngeldebritoOk me trata de trola. Hay que hacerle una requisa a sol Pérez, salen jugadores, sale de todo de ahí adentro dice como si nada pic.twitter.com/uCyIUj6IG1 — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 9 de noviembre de 2018

Sos vos la que te la pasaste hablando de los jugadores con los que salís.



Por ej: Lo de PALACIOS quien lo contó? https://t.co/iPrco6H1oq — ANGEL (@AngeldebritoOk) 9 de noviembre de 2018

El Cartier que te mando el jugador casado, ya lo pudiste devolver?

Como nos enteramos del tema? https://t.co/iPrco6H1oq — ANGEL (@AngeldebritoOk) 9 de noviembre de 2018

Deja de inventar y tergiversar para victimizarte. Deja de hacer papelones @SolPerez — ANGEL (@AngeldebritoOk) 9 de noviembre de 2018

Donde esta la tergiversación? Todo está claro en el video, no dije nada yo lo dijiste vos https://t.co/5ZYubOuVcv — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 9 de noviembre de 2018

En inventar lo que no dije, anda a ensayar que te hace mucha falta https://t.co/nWXbJYYSrh — ANGEL (@AngeldebritoOk) 9 de noviembre de 2018

Mi vida no pasa por el bailando, tal vez la tuya si ????? y puedo salir con 25 mil si quiero no te da derecho a vos a tratarme de nada. Ojalá lo tengas en cuenta. Beso https://t.co/iee3rkGBpE — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 9 de noviembre de 2018

En inventar lo que no dije, anda a ensayar que te hace mucha falta https://t.co/nWXbJYYSrh — ANGEL (@AngeldebritoOk) 9 de noviembre de 2018

Luego del fuerte cruce que mantuvo con los miembros del BAR en la pista de Bailando 2018, Sol Pérez volvió a estar en el ojo de la tormenta tras mantener un fuerte cruce con Ángel de Brito en Twitter.Todo comenzó con un video que la participante de ShowMatch compartió en las redes en el que se ve al conductor de Los Ángeles de la Mañana refiriéndose a ella: "Acá van algunos de los videos del hostigamiento que recibo en LAM, en este @AngeldebritoOk me trata de tro... 'Hay que hacerle una requisa a Sol Pérez, salen jugadores, sale de todo de ahí adentro', dice como si nada", escribió junto a la grabación.Pocos minutos después De brito recogió el guante y respondió: "Sos vos la que te la pasaste hablando de los jugadores con los que salís. Por ejemplo, ¿lo de Palacios quien lo contó?. El Cartier que te mandó el jugador casado, ¿ya lo pudiste devolver? ¿Cómo nos enteramos del tema? Dejá de inventar y tergiversar para victimizarte. Dejá de hacer papelones @SolPerez. Andá a ensayar que te hace mucha falta", twitteó.Lejos de pasar por alto sus palabras, Sol contraatacó: "¿Dónde esta la tergiversación? Todo está claro en el video, no dije nada yo, lo dijiste vos. Mi vida no pasa por el Bailando, tal vez la tuya si. Y puedo salir con 25 mil si quiero, no te da derecho a vos a tratarme de nada. Ojalá lo tengas en cuenta. Beso. Si le hacés una requisa a Sol Pérez salen jugadores, sale DE TODO. Tus palabras, no las mías. Y es triste que pongas con quien salí, porque tengo derecho a hacer lo que quiero y vos no me tenés que tratar de nada".