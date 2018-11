La teoría de Gisela Barreto contra el sexo anal: Las repercusiones

Gisela Barreto se volvió viral en las redes sociales con un curioso análisis acerca del sexo utilizando un vaso de agua. En su programa "La fe mueve montañas", la ex vedette se despachó con una analogía particular sobre el sexo anal."La abertura del vaso está arriba y yo puedo tomar el agua. Estoy en una mesa sentada con un montón de personas en una cena y yo decido que como es mi vaso y me pertenece, quiero que este vaso este dado vuelta", comenzó Gisela.

DEGENERAR A LOS NIÑOS NO! LOS ADULTOS OBVIO! HAGAN LO QUE QUIERAN CON SUS VIDAS! SIEMPRE ME REFERÍ A LA ENSEÑANZA DE LOS CHICOS. CUIDEMOS A LOS MENORES. https://t.co/WhS4wp4ISZ — Gisela Barreto (@giselabarreto7) 9 de noviembre de 2018

La respuesta de Fundación Huésped

Si este finde vas a usar el vaso, que sea con preservativo ??? pic.twitter.com/H3Oq3UVgBf — Fundación Huésped (@FundHuesped) 9 de noviembre de 2018

Aunque sea gracioso, difundir estos mensajes sólo promueve la ignorancia y desinforma.

Ayudanos a seguir concientizando sobre Derechos Sexuales y Reproductivos. ??https://t.co/Klmpmn6L1p pic.twitter.com/WPya25FTbK — Fundación Huésped (@FundHuesped) 9 de noviembre de 2018

Las repercusiones

Lindo finde para entregar el vaso.

AHRE se iba a la mierda. — Jimena Baron (@baronjimena) 9 de noviembre de 2018

Se me acaba de romper el vaso...tomalo como quieras — Marcela Feudale (@MarcelaFeudale) 10 de noviembre de 2018

Con mi vaso hago lo que quiero ? — JEY (@JEYMAMMON) 10 de noviembre de 2018

Ahora eso del "vaso medio lleno" tiene otras lecturas. — Axel Kuschevatzky (@AxelKuschevatzk) 9 de noviembre de 2018

A un vecino el vaso le está haciendo sopapa...no entendió la explicación — Federico D'Elia (@fededelia1) 9 de noviembre de 2018

Se te rompió el vaso. — Horacio Cabak (@HoracioCabak) 9 de noviembre de 2018

Si quiero convierto mi vaso en jarra. Y que ???? — Analia Franchin. (@analiafranchin) 9 de noviembre de 2018

Mi vaso, mi decisión. — ?Florencia? (@fetcheves) 9 de noviembre de 2018

Quiero que Gisela Barreto grabe un video de educación sexual completo con un vaso, tengo tantas cosas por aprender — ?Érica García (@ericagarcia11) 9 de noviembre de 2018

Y siguió: "Pero cuando el vaso está de cola, la parte de abajo queda para arriba. Si agarro una botella y sirvo el agua en el vaso que está dado vuelta, ¿qué va a ocurrir?, el agua va a salpicar a todos los comensales, incluido a mí. Yo voy a responder es mi vaso y yo con mi vaso hago lo que quiero"."Esto es lo que les están enseñando a los chicos. Que con tu cuerpo hacés a lo que querés y que con tu recto podés tener relaciones sexuales. No señor, no se puede. Porque te lastimás, lastimás y te degenerás. Lo mismo que pasa con el vaso. Si lo sirvo de culete , me mojo con el agua, mojo a los comensales y estoy molestando y es una falta de respeto", finaliza su explicación.Ante la repercusión que tuvo este tema, Barreto aclaró en Twitter: "Degenerar a los niños no! Los adultos obvio! Hagan lo que quieran con sus vidas! Siempre me referí a la enseñanza de los chicos. Cuidemos a los menores".Desde la Fundación Huésped, entidad que trabaja en áreas de salud pública desde una perspectiva de DDHH centrada en VIH/SIDA, enfermedades transmisibles y salud sexual y reproductiva, se refirieron al tema con ironía y con humor a través de Twitter: "Si el fin de vas a usar vaso, que sea con preservativo", se manifestó junto con una foto de un vaso dado vuelta y un preservativo.Y luego se agregó en otro mensaje: "Aunque sea gracioso, difundir estos mensajes sólo promueve la ignorancia y desinforma. Ayudanos a seguir concientizando sobre Derechos Sexuales y Reproductivos".Lejos de quedarse exentos del exabrupto de la conductora, varios se hicieron eco y bromearon con la analogía del agua para demostrar los peligros del sexo anal.