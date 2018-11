El romance de Paula Trapani con un conocido productor de teatro y televisión

Aún se desconocen los detalles de cómo nació esta historia de amor, pero la conductora Paula Trapani y el productor de teatro y televisión Diego Kolankowsky viven su romance de paseo por Nueva York.La conductora tiene una carrera exitosa en los medios y actualmente es una de las caras de las noticias de A24.El productor ganó, hace unos meses, el Tony Award por "Once on this island", a la mejor reedición de un musical y ahora trabaja en Broadway con gran éxito.La periodista supo ser la cara de unos de los noticieros más renombrados en Telefe. Él fue productor de los ciclos de Jorge Lanata, Luis Majul y del recordado Juan Castro entre otros.Según Primicias Ya, ambos se llamaron a silencio. En los próximos días regresarán al país y se tratará de buscar la primera imagen juntos.