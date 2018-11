La relación de Jimena Barón y su bailarín: Declaración pública de amor y pelea

Mauro Caiazza hizo su primer posteo romántico en Instagram desde que blanqueó su affaire con Jimena Barón.Con una foto de ambos abrazados delante de un corazón, el bailarín, que la acompaña en ShowMatch, escribió "all you need is love", dando a entender que ya formalizaron.Este jueves se dio inicio al "Ritmo de Precisión" en el " Bailando" y los primeros en salir a la pista fueron Jimena Barón y Mauro Caiazza. Ambos contaron los problemas de pareja que tuvieron en estos días."Hubo una noche medio rancia", comenzó Jimena Barón. Es que tuvieron una cita en un bar de San Telmo y no les salió bien, ya que tuvieron su primera pelea. "Me dijo que esto iba demasiado rápido y en la misma oración me preguntó si podía dejar el cepillo de dientes en mi casa", continuó Barón.Aunque ambos estaban súper peleados, la cantante tuvo que llevarlo en su auto a su casa y al bajarse del auto, Caiazza le dijo: "Al final cag. . . todo porque yo te iba a preguntar si querías ser mi novia".