Tiene fantasías pero afirma: "¿Poliamor? Eso es ser swinger o cornuda"

Hace poco volvió a casa. Pero no a la Casa más famosa del país, la de Gran Hermano, donde se hizo conocida, sino a su hogar argentino después de pasar un periplo laboral y amoroso en México. Belén D´Alessandro, una sensual morocha que participó en la edición 2016 del polémico juego, está otra vez en el país. Y regresó sola, sin novio: acaba de romper con Matías Portillo, a quien conoció durante el reality y con quien formó una duradera pareja. Ahora desea concretar otro retorno: quiere tener trabajo de nuevo.-Estuviste viviendo en México-Me fui a México, sí, al Caribe. Viví el año pasado y parte de este, fue una excelente experiencia. Llegué solita con mi valija y a los dos días ya había pegado laburo y amigas. Terminé laburando en Zarpado Beach club con todas amigas argentinas que conocí allá bailando, divirtiéndome y haciendo plata.-¿Y por qué volviste?-La primera vuelta fue por amor. Y la segunda porque ya necesitaba mi país, mis amigas, la joda de acá, Ja, ja, ja?-Cuando hablás de amor te referís a Matías Portillo, quien fue tu novio desde Gran Hermano. ¿Seguís con él? ¿Te acompañó a México?-Sí, me acompañó. Pero ya no sigo con él.-¿Qué pasó?-Se terminó. Y las cosas no terminaron nada bien, así que prefiero que no hablemos de esto. Ni lo nombres.-¿Y allá no conseguiste novio?-¡Noooo! Cero, tenía la cabeza en mi ex, incluso por eso volví y lo intenté una vez más. Me enamoro y soy una Susanita, quiero casamiento, perro, hijos. Y soy muy leal a mis sentimientos, y por eso doy todo cuando estoy en una relación. Pero se ve que esta vez no alcanzó. Igual tengo muchas ganas de volver a enamorarme, no me gusta estar soltera.-¿Qué te atrae de un hombre?-Ufff. . . Ni yo sé. Lamentablemente, primero me entra lo visual, lo físico. Así me va. . .-¿Qué pasa con los hombres?-El problema es que los pibes vienen bastante giles, y a mí encima me gustan los pendejos, no los tipos grandes. De 30 para arriba pienso que ya están para mi mamá. No se olviden de que soy hija de padres jóvenes, mamá tiene 41.-Mirá qué mamá joven. . . ¿Y a vos no te dan ganas de ser madre?-¡Obvio! ¿Por qué te pensás que ya me siento grande? Quiero ser madre a los 27. Me encantaría tener una hija y tener una relación como la que tengo con mi vieja. El segundo, a los 29, y si estoy bien económicamente y me dan ganas, un tercero a los 30, y cerramos la fábrica. Hasta tengo los nombres: Mía y Bautista. Tengo la vida re armada, sólo me falta la pieza fundamental: ¡El novio! Bueno, y un perro, por supuesto, para la familia-Más allá de lo físico, ¿qué otras cosas te atraen de los hombres?-Que acepten mi locura y que me potencien. Eso es todo lo que quiero. Ah, y que les guste la cerveza y sean familieros, más divertirse conmigo y que me enamoren todos los días. En fin, soy re cursi.-¿Sufriste mucho por amor?-Bastante, pero sufro por pelot . . . A los que valen la pena los hago sufrir yo, así de equivocada vivo.-¿Cuántos novios tuviste?-Serios, serios, tuve tres novios. El primero era un loquito de mierda. El segundo era la persona más buena del mundo, que estoy muy arrepentida de muchas cosas que le hice, y el tercero, bueno, ya lo conocen todos y ya dije cómo terminamos.-Y ahora que estás sola, ¿valen los amigos con derechos?-Tengo un buen derecho, pero no es tan amigo. Igual los dos tenemos las cosas muy claras, por eso me gusta porque nada se confunde, es lo que necesito ahora: cero problemas. A mis amigos de verdad nos los toco ni con un palo. Buen sexo generalmente siempre hay, el tema es que de ahí a ser padre de Mía y Bauti hay un largo trecho. A mi cama no meto a cualquiera. Prefiero ser yo la que se tiene que ir rapidito. Total, excusas siempre hay.-¿Y poliamor no te va?-¡Qué es ese invento, por favor! O sos swinger o sos cornuda. Fin de la historia: poliamor las tarlipes. Y si soy cornuda tené la delicadeza y el respeto de que no me entere y seguí haciéndome sentir una reina.-Y si te busca algún famoso, un futbolista. . . ¿le darías una oportunidad?-¿Y por qué no? Si son humanos. No le digo que no a nada mientras sea hombre? He estado con un relacionista público de boliches, así que después de eso cualquier cosa está bien.-¿Le darías una oportunidad a una chica?-Tengo una fantasía sexual, pero para más adelante. Viajar a Grecia con un novio, conocemos a una rusita en un bar que nunca más vamos a ver, y bueno. . . se da.