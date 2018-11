Espectáculos

Se acabó el misterio

Miércoles 7 de Noviembre de 2018

Charly García reveló por qué se tiró a la pileta desde un noveno piso

"¿Sabés por qué me tiré?, porque me perseguía la policía. Había un policía abajo y no venía a decirme "ehhh no se tire", entonces me tiré", contó el cantante al revelar uno de sus secretos mejor guardado.