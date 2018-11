Silvina Luna estuvo en "La noche de Mirtha Legrand" y se refirió al duro trance que atravesó tras la cirugía estética a la que se sometió con el doctor Aníbal Lotocki.



"Siento que me arruinó la vida. Esto fue en 2010 y en 2013 me descubrieron los problemas en los riñones", comentó la actriz.



Y agregó: "Hay chicas con el mismo problema que yo que ya fueron trasplantadas", aseguró la actriz.



"Me dolía tanto que una amiga me tuvo que alzar para bajar las escaleras", recordó Luna de esos momentos de suma preocupación.



En tanto, sobre el final de su romance con El Polaco, comentó: "Esa relación fue un delirio. Estoy disfrutando de la soltería y me va muy bien".