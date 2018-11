El descargo de Sol Pérez tras abandonar certamen televiso de baile

Se sabe que Sol Pérez es una mujer de armas tomar y que no se calla ante nada. Y esta vez su paso por la pista del certamen televisivo de baile fue mucho más allá de todo lo que uno puede esperar.Es que la ex chica del clima abandonó intempestivamente los estudios de televisión cuando el jurado aún le estaba dando la devolución en el ritmo libre.La tensión comenzó a sentirse en el programa de Marcelo Tinelli apenas la panelista de Los Especialistas del Show llegó a la pista. Primero, tuvo un fuerte intercambio con los integrantes del BAR, puntualmente con Lourdes Sánchez y Mariela La Chipi Anchipi.-Lourdes Sánchez: Comprendo que no entienda al BAR porque no entiende de técnica, de pasos, de tiempo.-Mariela Anchipi: Todo el duelo lo hizo fuera de música, tiene que agradecer el jurado que la salvó.-Sol Pérez: Perdón, pero habría que ver el cuarteto de Lourdes cómo estuvo, porque yo no vi nunca al BAR hablando de cómo estuvo, parece que somos ciegos.-Lourdes Sánchez: Sentate acá, y opiná de baile.-Sol Pérez: La Chipi dijo: "Si mueve el pelo parece gracioso". La verdad que yo no vengo acá para que vos te cagues de risa. Te puede gustar más o menos, ¿pero reírte?-Mariela Anchipi: Yo no dije eso. Yo dije que vos no querías mover la cabeza y hacías el movimiento y provocabas lo contrario a lo que tenías que provocar.-Sol Pérez: Igualmente te causa gracia, porque si te parece gracioso es porque te causa gracia. Parece que la que no entiende sos vos, porque decís un comentario y después te vas para atrás.Luego, cuando ya parecía que estaba por comenzar la coreografía, Sol dijo entre risas que estaba "re caliente", y ahí recrudeció la pelea con el BAR."Siempre está caliente e interpreta para el lado que ella quiere interpretar, siempre victimizándose, en vez de evolucionar", le dijo Chipi. "Era una crítica constructiva lo del pelo, te lo tomaste mal", agregó Lourdes."Hay formas de decirlo, yo si quiero hacer una crítica constructiva hago lo que me hacen Laurita y Flor, que se quejan mucho pero dan críticas constructivas, no les causa gracia lo que hago", se defendió Sol, quien luego tuvo un duro cruce con el jurado."El trabajo no se valora, lo que se valora es que haya gente haciendo ruido", disparó primero, para luego apuntar a Laurita. "¿En el ritmo de tu mamá entraron personas a golpear tachos? Porque no lo vi, me lo perdí. No me avisaron chicos, la próxima llámenme por teléfono, así lo chequeo", lanzó."Estás siempre enojada, si te comparás con gente que no baila no te va a ir bien, Sol", le dijo la jurado."Es que no estoy enojada, estoy divertida. Si vengo y me enojo por cada vez que me puntúan mal te imaginás que debería quedarme en mi casa llorando", expresó la escultural rubia."Estaría bueno verle la actitud a todos, porque yo no se la veo a muchos del resto", lanzó cuando Flor Peña le hizo ese reclamo."Es muy difícil explicarte cuando te cerrás, es muy difícil hablar con vos. Si te vas a cerrar no vas a poder progresar", le dijo Peña.Sin embargo, lo más fuerte aún estaba por venir. Luego de que Marcelo Polino acusara a Soledad Bayona, su coach, de plagiar la coreografía, Sol volvió a arremeter. "¿Nos bardean y nos vamos a quedar con carita de feliz cumpleaños?", preguntó.Fue entonces cuando Lourdes Sánchez tomó la palabra en nombre del BAR: "Sentimos que Inés Stork bailó mucho más?" Sin embargo, no pudo terminar su devolución porque Sol se despidió y abandonó intempestivamente el lugar."Chicos, de verdad les mando un beso a todos, gracias. Seguimos por el sueño de Las Águilas de Bahía Blanca", dijo antes de irse."Esto es Sol Pérez, una maleducada", disparó Lourdes, antes de que Marcelo se despidiera de una edición del Bailando cargada de polémica y en medio de gritos como: "¿Quién sos, Sol Pérez?".Sin embargo, para Sol el tema no terminó ahí e hizo su descargó desde sus redes sociales. "Yo acepto cualquier puntaje, lo que no acepto es que no sea la misma vara para todos", expresó en una parte del texto, donde también afirmó que tampoco podía aceptar que "las dos mujeres del BAR se rían durante toda la coreografía y sin micrófono digan es una ameba".