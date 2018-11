El INADI citará a Alexander Caniggia por discriminar a una agente de tránsito

Que piensan de este video que subió @alexcaniggia insultando a esta mujer? pic.twitter.com/xTHLIG7AKR — ANGEL (@AngeldebritoOk) 1 de noviembre de 2018

Alex Caniggia sumó un nuevo capítulo a su larga lista de escandalosas declaraciones y exabruptos repudiables, al subir en sus redes sociales un video en el que insulta a una mujer agente de tránsito."Esta gorda, hija de puta no me dejó pasar porque hay un corte allá. Debe ganar, no sé cuánto le deben pagar a esta muerta de hambre", dijo el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis en un storie que publicó en su cuenta de Instagram.Tras haber publicado un video en el que insulta y discrimina a una mujer agente de tránsito, el joven será citado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).Al respecto, el coordinador de Observatorios del INADI, Raúl Fazzalari, anticipó en una entrevista radial que "se va a citar a las partes para exponer en un procedimiento administrativo a los efectos de escuchar las posturas y con el objetivo de arribar a un acuerdo y sin conflicto"."Más allá de que la postura ya está confirmada por el INADI con respecto al repudio hacia los insultos contra las condiciones físicas de una persona, lo bueno siempre es que las partes se acerquen y solucionar rápidamente los conflictos", indicó Fazzalari, sobre la actitud del hijo de Claudio Paul Caniggia.Respecto al procedimiento que llevará a cabo el instituto a raíz de lo sucedido, precisó: "Tratamos de terminar lo más rápido posible con esto. Muchas veces se excede lo regulatorio y legislativo cuando se viralizan comentarios o expresiones discriminatorias en internet, entonces se le solicita a quien publicó que elimine el contenido en cuestión"."El INADI no puede aplicar sanciones directas, no obstante un dictamen es casi un elemento muy fuerte que se usa en la Justicia para lograr algún tipo de condena concreta", aseguró.En el video que subió a sus cuentas sociales, Alexander mostró a una agente de tránsito, mientras decía: "Esta gorda hija de puta no me dejó pasar porque hay un corte allá. Debe ganar, no sé cuánto le deben pagar a esta muerta de hambre".El secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, Juanjo Méndez, había escrito en su cuenta en Twitter tras la viralización del video: "Repudiamos la agresión y denunciamos ante el INADI por este hecho. Los agentes de tránsito son esenciales para asistir al vecino cuando se mueven por la ciudad. En este caso, nuestra agente trabaja con compromiso e idoneidad en el entorno de la obra del Paseo del Bajo".