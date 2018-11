Sol Pérez instó a "hacer cucharita" y bailarina la acusó de coquetear con su ex

Con una diminuta remera blanca que nace por abajo de sus hombros y muere justo por encima del ombligo, Sol sacó la lengua y posó frente al espejo."¡Martes! A meter cucharita", escribió. Y después redobló la apuesta, pero esta vez vestida de negro.Mientras tanto, Belén Pouchan aseguró que Sol Pérez coqueteaba con su ex Nazareno Casero pero, en vivo, se enteró de algo más. La bailarina recordó los chispazos que tuvo con la chica del clima durante la última temporada de teatro en Villa Carlos Paz.Cane recordar que Belén Pouchan y Rocío Robles estuvieron enfrentadas con Sol Pérez durante la última temporada de teatro en Carlos Paz. En La previa del show (Ciudad Magazine) le preguntaron a la contorsionista sobre el origen del conflicto y primero prefirió no responder."Me están contando que Nazareno Casero, que durante la temporada en Carlos Paz estuvo con vos, también estuvo con Sol. ¿Lo sabías?", indagó Paula Varela. "Te soy sincera, no lo sabía. Me estoy enterando ahora. Lo que me había molestado de Sol en su momento fue que lo histeriqueaba bastante. Y lo digo porque ella salió a decir que yo le escupía el café. Me molestó que tanto él como ella no tuvieran códigos", ventiló Pouchan.