Aníbal Pachano: "No sé cuánto tiempo me queda de vida"

Tras ser diagnosticado con un cáncer de pulmón que derivó en una metástasis en el cerebro, Aníbal Pachano comenzó una dura batalla contra su enfermedad.Durante una entrevista, el artista hablaba de su vínculo con su ex mujer Ana Sanz y en medio de su relato se quebró al recordar su delicado estado de salud: "Con Ana vamos a ser amigos y compañeros siempre. A veces me emociono y en este momento me puede más porque no sé cuánto me queda de vida y lo quiero transitar maravillosamente".Luego expresó con lágrimas en los ojos: "Le trasmito a la gente que se puede, pero es complicado porque no todo lo que uno vive es lo que muestra. En esta última etapa me siento más preocupado y me gustaría que la vida me diera todo lo que no me dio. No me faltó nada, pero no me quiero ir tan rápido"."Tengo miedo de irme solo. Tener una enfermedad terminal, te conecta con un punto distinto", continuó.Además, reveló: "No tengo equilibrio. A veces me choco con las cosas, me siento cansado y me tengo que permitir dormir"."Este año es mucho lo que aprendí y estoy agradecido. Mi cuadro fue catastrófico. Desde que me enteré me lo tomé con humor y le dije a todos que no quería llantos", manifestó en "Pampita Intima"."Quiero que la gente me recuerde bien. Me da miedo que me olviden. Este último mes estuve más conectado a saber qué me pasa y por momentos me da bronca. Espero que cuando me vaya sea rápido y sin sufrimiento", concluyó muy conmovido.