Kike Teruel anunció que se va del país debido a los reiterados robos que sufrió

El cantante de Los Nocheros, Kike Teruel tomó la decisión de abandonar el país. Esto se debe a haber sido víctima de robos en cuatro ocasiones, en su casa ubicada en el barrio Tres Cerritos, Salta.



La familia fue víctima por cuarta vez desde junio del año pasado, y el cantante folclórico se hartó. "La verdad es que están robando demasiado por esa zona, entraron en casi todas las casas de la cuadra, pero a mí parece que me tomaron de gil", aseguró Teruel, en diálogo con PrimiciasYa.



Kike sospecha que los delincuentes solo buscan dinero, ya que en todas las oportunidades que ingresaron a su hogar, fueron directamente a su habitación y no se llevaron nada más. Fue nada más que en el segundo robo cuando los ladrones lograron llevarse algo de efectivo.



"Me siguen entrando como si nada, ya me cansé. Me voy del país. Iré a vivir a Montevideo con mi familia, que es lo más cerca que me queda para poder seguir trabajando con Los Nocheros", expresó consternado el cantante.