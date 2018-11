Andrea Rincón: "En el Bailando el rating se mide lastimando a la gente"

En el pasado quedó la Andrea Rincón mediática y peleadora. Enfocada en su trabajo como actriz, una de las favoritas de "Underground", la morocha le cerró la puerta a esa fase en su vida y se dedicó plenamente a su carrera en la actuación.En diálogo con "Perros de la calle", el programa de Andy Kusnetzoff, Rincón recordó aquellas épocas: "Observo a aquella Andrea y me veo un animalito".Además, contó que la llaman de la producción del " Bailando" todos los años, pero que ella no quiere participar: "Es un lugar en donde no me puedo meter. Porque es un lugar donde el rating se mide lastimando a la gente y buscando violencia. Yo tengo un límite, si me meto en la boca del lobo, voy a reaccionar, hoy tengo una vida tranquila. Elegí y me armé un mundo donde vivo en paz. Me enseñaron a cómo vivir más tranquila"."No tengo ganas de lastimar a nadie, soy tan sensible que termino sufriendo el doble. Era mucho más fácil estar anestesiada, fue muy cobarde la manera en la que viví antes. Me pongo a pensar y miro hacia atrás y digo: 'Wow ¡Todo lo que hice!'. Nunca fui mala mina", expresó.