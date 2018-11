Wanda Nara le ganó una demanda a Maxi López

No irá presa Wanda Nara le ganó una nueva batalla judicial a Maxi López. Este lunes, fue notificada a través de la Justicia italiana de que quedó absuelta en la causa por la que su ex la denunció en 2015, acusándola de haber difundido datos personales de él en las redes sociales.



Según explicó al sitio Teleshow la abogada de la modelo argentina, Ana Rosenfeld, la pena que reclamaba el futbolista eran cuatro meses de prisión para la madre de sus tres hijos.



"La Justicia italiana la libera de culpa y cargo. Y, además, habla de los falsos testigos que llevó Maxi López para aducir que él sufrió un daño, producto de algo que nunca pudo probar", aseguró la representante legal de la actual mujer de Mauro Icardi.



Y detalló: "Lo que Maxi denunciaba era que Wanda había publicado su teléfono y que, por eso, recibió llamados molestándolo, que tuvo que cambiar el número, que perdió contactos. Algo que no pudo probar. Es por eso que la Justicia italiana no solamente la absolvió a ella, sino que también destacó que él presentó testigos falsos".



Rosenfeld denunció públicamente que desde julio Maxi López no paga la cuota alimentaria de los tres hijos que tuvo con Wanda Nara. Icardi es quien se hace cargo económicamente de los gastos de su casa ya que también tiene dos hijas con la modelo argentina.



"Nunca, pero no lo necesito tampoco. Entonces, no hay problema", respondió Wanda en agosto pasado cuando una seguidora de Instagram le preguntó si el padre de sus hijos le pasaba dinero.



Por otro lado, la abogada reveló que desde el mismo mes en que Maxi López dejó Italia para ir a jugar al Vasco da Gama de Brasil que no ve a sus hijos. "Wanda les compró un celular para que puedan hacer videollamadas con su padre, pero el contacto que tienen es esporádico. Hablan cada tanto", continuó.



"Los chicos ya crecieron y cada uno sabe quién es quién. Cuando son chicos, son víctimas, pero cuando crecen se dan cuenta de todo", concluyó Ana Rosenfeld.



La palabra de Wanda Nara



Tras la resolución de la Justicia italiana, la modelo argentina escribió un mensaje en Twitter en el que hizo referencia a la batalla legal que tenía con su ex.



"Una vez más, me he tenido que defender de falsas acusaciones. Una vez más, ganó la verdad. La envidia y la maldad no llevan a ningún lado. Como sucede muy habitualmente, algunos periódicos o programas televisivos publican mentiras y falsedades con la finalidad de hacer daño o alimentar el eco de quien me quería llevar a prisión. Yo estoy siempre en mi lugar. Nada ni nadie me saca la serenidad en mi trabajo, ni la prioridad de ver crecer a mis hijos", aseguró en la red social en la que tiene casi tres millones de seguidores.