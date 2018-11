A los 53 años, Cathetine Fulop se mostró al natural y aconsejó a las mujeres

A los 53 años, Catherine Fulop decidió compartir varias fotos luciendo su figura sin retoques digitales. Junto a las imágenes, reflexionó sobre el paso del tiempo. "Me miro al espejo y me gusto. Sé que no tengo la belleza de los 20, 30 o 40 son ya más de 50 (en unos meses 54) y la piel ya no es tan tersa. De hecho, te empiezan a salir manchas, culpa del mal trato que le diste a través de los años. Exceso de sol, mala alimentación. Los lunares blancos. Son feos. Las arrugas tampoco son lindas. Pero no puedo estar enojada por esto, estoy feliz y satisfecha del camino recorrido, de la familia que formé, de ver en mis hijas esa belleza que algún día yo disfruté sin saber que algún día se iba a ir", comenzó diciendo la actriz.Y le dio un consejo a todas las chicas que la siguen: "Por suerte, el cambio se da de a poco. Tenemos que trabajar y dedicarnos a ser más lindas por dentro durante toda nuestra vida, no quejarnos tanto de todo, ser más humanas y aceptar los cambios. Sé que ahora hay mucha presión con esto de las redes pero les juro que se puede estar sanas y bellas, la perfección NO EXISTE".