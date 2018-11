La tildaron de "rapidita" y ella respondió con una foto ultra hot

La presencia de Gladys La Bomba Tucumana en el certamen televisivo de baila nunca pasa desapercibida. Y esta no fue la excepción. La cantante volvió a la pista junto a su hijo Tyago Griffo para reemplazar a Esmeralda Mitre (se lesionó y tiene dos fracturas de costilla) y sus declaraciones sobre otra figura del certamen encendieron la mecha.Indagada por el conductor Marcelo Tinelli, la artista se sinceró al dar su punto de vista sobre Jimena Barón: "Y.. no me gusta la gente que tiene moño, yo soy de otra época. Yo soy espectadora, estoy en mi casa y veo. Y la veo medio 'rapidonga', es como que encara y dice. Mi opinión no es la opinión de todos, simplemente soy dueña de decir lo que quiera de quien quiera", disparó.Lejos de pasar por alto sus dichos, Jimena recogió el guante y respondió en Instagram con una foto súper hot en la que se la ve con una tanga roja, top negro y tomande mate: "El moño me lo hago sola y esta noche te voy a buscar, manejo yo también", tituló en su tajante publicación. ¡Tremendo!