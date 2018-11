Una foto de la China Suárez con su hija desató polémica y ella replicó con todo

Hace varias semanas que la China Suárez terminó con el misterio y mostró las caritas de sus dos hijas, Rufina y Magnolia. En las últimas horas, la actriz sorprendió a sus seguidores con un nuevo posteo y se desató una ola de críticas.Publicó una foto dándole un beso en la boca a su primogénita, fruto de su amor con el actor Nicolás Cabré y no se la dejaron pasar. Le dijeron que era muy peligroso posar sus labios sobre los de la criatura y que podía contagiarle bacterias."Estás muy loca nena, esas cosas no se hacen", "Tenés que tener más cuidado, se puede enfermar", "No entiendo a la gente que besa a sus hijos, qué desubicados que son", fueron algunos de los mensajes que le dejaron en la dulce postal.Sin pelos en la lengua, la mujer de Benjamín Vicuña les contestó a sus detractores con un inesperado video, donde se burla de ellos con la frase "No li dis besis in la boca a tis hijis".